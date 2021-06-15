Страны НАТО не хотят ссориться с Россией, – Лещенко объяснил, почему Украина не вступает в Нато

Джо Байден заявил, что Украине вступить в НАТО препятствует лишь коррупция. Однако на самом деле некоторые страны-члены Альянса таким образом объясняют свое нежелание из-за отношений с Россией.

Об этом заявил журналист Сергей Лещенко. По его мнению, среди стран, которые не хотят "ссориться" с Россией, можно выделить Францию, Италию и Венгрию, потому что у них лояльные отношения с Владимиром Путиным.

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Почему Украина не становится членом НАТО

В то же время журналист объяснил, что Украине действительно стоит продолжать борьбу с коррупцией, ведь это чрезвычайно острый вопрос.

Некоторые страны не хотят ссориться с Россией. Ширму создали и говорят – боритесь с коррупцией. И так может длиться долго,

– подчеркнул он.

По его словам, это положительно, что Байден очерчивает такую повестку дня для Украины, в частности, борьбу с коррупцией. Это заставляет украинскую власть продвигать вперед. Кроме того, президент США четко подчеркнул, что Украина должна преодолеть олигархов.

Украина получила сигнал

Лещенко заявил, что хоть Украина не получила конкретики, получила сигнал, которого не хотели некоторые страны НАТО. Подтверждение, что Украина будет в составе Альянса после выполнения плана действий по членству.

Мы выходим на магистраль неотвратимости попадания в НАТО,

– заметил он.

В то же время журналист подчеркнул, что ПДЧ – это еще не членство. Если Украина будет выполнять план, власть будет знать в каком направлении двигаться, чтобы стать на шаг ближе к членству в НАТО.

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Борьба с олигархами необходима

По мнению Лещенко, закон о деолигархизации не станет для Украины лишним, однако его будет мало. Он является одним из шагов, чтобы начать борьбу с олигархами. Это будет приближением к европейским стандартам.