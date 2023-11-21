Россия использовала и отказалась забирать: во Львове приговор получил боевик из Луганска

Житель Луганска воевал против ВСУ на стороне России, после чего попал в плен к Силам обороны. Боевик есть в списках пленных, однако страна-агрессорка не стала его забирать.

Сергей Малиновский из Луганска признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации, а также в государственной измене в условиях военного положения. За это коллегия судей Галицкого районного суда Львова приговорила его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Что известно об этом боевике

Малиновскому 50 лет. Он жил во временно оккупированном Луганске и работал в шахте в Сорокино. 22 февраля 2022 года, за 2 дня до полномасштабного вторжения России в Украину, неустановленные боевики остановили его по дороге на работу и предложили посетить "пункт мобилизованных" в городе Довжанск, который тоже находится во временной оккупации. Малиновский поехал туда в тот же день. Оттуда после проверки документов его отправили во временно захваченную россиянами Кадиевку. Там ему выдали российскую военную форму вместе с другими вещами.

Оккупанты назначили его "стрелком" 208 стрелкового (казацкого) полка незаконно созданной "народной милиции" квазиобразования в Луганской области и выдали ему автомат Калашникова. После этого Малиновский принимал участие в боевых действиях на стороне врага с марта 2022 года по июль 2023-го в районах Сорокино, Довжанска, Кадиевки, Трехизбенки, а также Курдюмовки. Как раз неподалеку от этого поселка 22 июля этого года наши воины взяли его в плен.

Известно, что потом двое боевиков из 6 стрелкового полка псевдореспублики в Луганской области узнали Малиновского по фото, с которым они вместе служили. В августе этого года 50-летний луганчанин появился в списках российских пленных, которых страна-агрессорка отказалась забирать А 14 ноября этого же года Малиновский получил приговор. На суде пророссийский боевик признал свою вину, говорил о якобы искреннем раскаянии и просил его строго не наказывать.

Какая судьба постигла других боевиков