Бюджет возможностей, – Марченко назвал ключевые задачи "жесткого" госбюджета на 2023

Следующий год будет чрезвычайно жестким для Украины. Именно поэтому правительство уже начало готовиться, чтобы пересмотреть и оптимизировать все расходы на 2023 год.

Как заявил в интервью министр финансов Сергей Марченко, не будет расходов, которые не будут пересмотрены.

Важно В бюджете Украины хотят увеличить расходы на оборону и поддержание экономики

По его словам, по всем сферам однозначно будет пересмотр расходов, оптимизация. Задача правительства состоит в том, чтобы профинансировать:

пенсии пенсионерам,

зарплаты медикам, педагогам,

социальная защита граждан,

выплаты внутренне перемещенным лицам,

предусмотреть средства на военную кампанию и армию.

Бюджет будет очень жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета,

– сказал он.

Марченко также отметил, что курс гривны к доллару, на котором считается бюджет, пока не публичен, но "цифры не катастрофические". Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже начало работу над бюджетом на 2023 год. По его словам, приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

Бюджет на 2023 год: урежут ли пенсии

Шмыгаль ранее отмечал, что государственный бюджет на 2023 год с учетом военного времени сохранит основные социальные расходы, в том числе пенсии.

"Проект бюджета пишем с учетом требований военного времени: сохранение основных военных и социальных расходов, создание Фонда оперативного обновления, продолжение программ стимулирования экономики", – отметил Шмыгаль.

Добавим, что размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1 934 гривен увеличилась до 2 027 гривен. С декабря она вырастет до 2 093 гривен. Что касается максимальной пенсии, которая составляет 19 340 гривен, то она вырастет до 20 270 гривен.

В оккупированном Геническе до смерти затоптали человека в очереди за пенсиями: смотрите видео