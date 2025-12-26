Два года неизвестности для семьи: на войне погиб воин с Днепропетровщины Сергей Мельгунов
- Сергей Мельгунов, младший сержант из Днепропетровской области, погиб на войне.
- Он считался пропавшим без вести почти 2 года.
Подтверждена еще одна тяжелая потеря Украины на войне. На фронте погиб младший сержант из Днепропетровской области Сергей Мельгунов.
Он считался пропавшим без вести почти 2 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лозоватский сельский совет.
Что известно о Сергее Мельгунове?
Сергей Иванович родился 4 октября 1988 года. С детства жил в поселке Христофоровка Криворожского района, где и получал образование.
Работал столяром на частном деревообрабатывающем предприятии.
В августе 2023 года мужчина ушел на войну. Он защищал Украину на Донецком направлении.
К сожалению, 19 марта 2024 воин погиб при исполнении служебных обязанностей вблизи населенного пункта Водяное Покровского района.
У него остались жена, дочь, сын и мама.
На Рождество, 25 декабря, с Сергеем Мельгуновым попрощались в родном поселке.
