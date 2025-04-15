В Раде принял присягу новый народный депутат от "Слуги народа": что известно о Сергее Мельнике
- Сергей Мельник, ветеран российско-украинской войны, принял присягу как новый депутат от "Слуги народа" в Верховной Раде, заменив Ирину Кормышкину.
- Мельник имеет высшее юридическое образование, занимал командные должности в ВСУ, занимался предпринимательством, работал в правоохранительных органах и местном самоуправлении.
Во вторник, 15 апреля, новый депутат от партии "Слуга норода" Сергей Мельник принял присягу в Верховной Раде. Он который баллотировался в Парламент под 149-м номером по списку партии. Известно, что Сергей Мельник ветеран российско-украинской войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Зализняка и пресс-секретаря партии Юлию Палийчук.
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Что известно о новом депутате Сергее Мельнике
Вместо скандального народного депутата Ирины Кормышкиной депутатом от "Слуги народа" официально стал 62-летний Сергей Мельник. Новый народный депутат был избран Центральной избирательной комиссией, ведь был следующим по очередности кандидатом после Инны Свирибы, которая отказалась от мандата.
Сергей Мельник – боевой офицер и ветеран российско-украинской войны. Сейчас он является военнослужащим запаса. Новый депутат имеет высшее юридическое образование, ведь учился в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.
Сергей Мельник занимал различные командные должности в Вооруженных Силах Украины. На службу он пришел после окончания Одесского высшего артиллерийского командного училища. В гражданской жизни Мельник занимался предпринимательской деятельностью и работал в правоохранительных органах и в местном самоуправлении.
В команде партии Сергей Мельник с первых дней работы стал помощником и координатором в регионах.
В начале полномасштабного вторжения России Сергей Мельник вернулся на военную службу и присоединился в ряды 115 отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой непосредственно участвовал в боях.
Мельник принял присягу в Верховной Раде, и теперь официально считается народным депутатом.
Напомним, недавно председатель Парламента Руслан Стефанчук заявлял, что количество депутатов в Украине может уменьшиться с 450 до 300 человек, поскольку сокращается количество населения.