Не дождался рождения дочери: на войне погиб воин 66-й ОМБр Сергей Моряк

Война продолжает забирать у Украины ее лучших сыновей и дочерей. На этот раз во время выполнения боевого задания погиб военный Сергей Моряк.

Украинский защитник уже в сентябре должен был стать отцом дочери. О потере на своей странице в фейсбук сообщил друг Сергея.

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Гибель Сергея Моряка

Вчера (30 августа – 24 Канал) во время выполнения очередного боевого задания погиб Сергей (Моряк) Лукьянов – настоящий Герой, который от начала войны и до последнего защищал наше государство и всех нас с вами. Замечательный Человек, мой Коллега, Товарищ и будущий Отец,

– написал приятель.

Бывший житель села Вишняки, что на Полтавщине от начала полномасштабного российского вторжения был в территориальной обороне, а потом пошел в ряды ВСУ, был в разведке. Впоследствии воевал в составе батальона беспилотных систем "МАРА" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Сергей Моряк погиб на войне / фото из соцсетей

Также Сергей Моряк занимался благотворительностью и соединил свою жизнь с волонтеркой, которая скоро родит ему ребенка.

Искренние слова благодарности и уважения семье погибшего воина, его близким и друзьям, потому что для каждого из них он был своим другом или мужем, соседом или просто коллегой. А Украина потеряла еще одного своего сына и Героя. Вечная память и слава. И спасибо за жизнь, что отдана во имя победы... Пусть у твоего малыша, что впоследствии увидит свет, будет надежный Ангел-хранитель в твоем лице. Покойся с миром,

– отметили в волонтерском движении "Несокрушимые".