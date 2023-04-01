Ситуация под контролем: что происходит на границе с Беларусью

Российские оккупационные войска находятся в приграничных районах Беларуси, а также в Брянской и Курской областях России. Провокаций с северной границы не было.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой.

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Силы обороны мониторят ситуацию

Наев заявил, что военнослужащие круглосуточно мониторят ситуацию на северном направлении для выявления и нейтрализации возможных угроз.

Российские войска находятся в приграничных районах со стороны Беларуси. Также они есть со стороны Курской и Брянской областей. Они производят систематические обстрелы. Наши защитники осуществляют задачи по стабилизации ситуации и контролируют ее,

– рассказал командующий.

Он добавил, что Силы обороны Украины осуществляют все необходимые меры по обезвреживанию вражеских воздушных целей. Россияне, по словам Наева, применяют против Украины "Шахиды". Изредка встречаются беспилотники "Орлан" и "Варта".

"Мы знаем их способности, осуществляем все необходимые меры по учету всего сектора безопасности для их обезвреживания, применения радиолокационных средств борьбы", – подчеркнул Наев.

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