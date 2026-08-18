Об этом свидетельствует указ президента № 728/2026.

Что известно о назначении?

Назначить Науменко Сергея Николаевича первым заместителем секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в тексте указа.

Другим указом № 727/2026 Зеленский уволил от этой должности Евгения Острянского.

О решении президента высказался, собственно, и секретарь СНБО Игорь Клименко. Он отметил, что в ходе дальнейшей работы с Науменко их ждет много совместных задач.

Прежде всего это касается усиления координации в секторе безопасности и обороны, а также развития технологических возможностей и работы над решениями, в которых сегодня нуждается государство.

"Хорошо знаю Сергея по совместной работе в системе МВД. Профессиональный офицер с боевым опытом, умеющий брать на себя ответственность и работать на результат",

– так охарактеризовал Клименко своего заместителя.

Кто такой Сергей Науменко?

Сергей Науменко – полковник полиции, который с сентября 2025 года работал заместителем министра внутренних дел Украины.

До этого он отвечал за направление авиационной безопасности в Министерстве внутренних дел. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Науменко возглавил направление разведки с использованием беспилотников.

Во время артиллерийского обстрела Рубежного он получил ранение. За службу его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.