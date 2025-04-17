Выполнял боевое задание в Донецкой области: на фронте погиб защитник из Ровенской области

На войне погиб 31-летний защитник Сергей Подфедько, родом из Ривненской области. Свой последний бой он принял на Краматорском направлении в Донецкой области в начале апреля.

Воин получил смертельные ранения в ближнем бою с врагом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радивиловскую общину.

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Что известно о гибели защитника

Подфедько Сергей Николаевич, 1 октября 1993 года рождения был родом из села Немировка Радивиловской общины. Сообщили, что он погиб, выполняя боевую задачу, на Краматорском направлении. Ему навсегда останется 31 год.

Солдат Вооруженных сил служил в гранатометном отделении гранатометного взвода 1 механизированного батальона. Верный военной присяге, защищая нашу Родину, погиб 5 апреля во время выполнения боевого распоряжения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью,

– говорится в сообщении.

Защитника встречали 14 апреля, сформировав вдоль маршрута движения скорбного кортежа живую цепь и став на колено в знак уважения. На следующий день во вторник, 15 апреля, с украинским воином навеки попрощались.

"Солдат Сергей Подфедько был похоронен на сельском кладбище со всеми воинскими почестями. Трехкратный залп почетного караула ознаменовал, что здесь покоится Герой! Его имя отныне навсегда будет вписано в летопись борьбы за свободу Украины", – добавили в общине.

Прощание с Сергеем / Фото Радивиловской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

К слову, также недавно на фронте погиб украинский защитник Константин Терещенко, родом из Кривого Рога. Мужчина был на войне с первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году.