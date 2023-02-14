Начал вторжение: СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба России

СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба России Сергею Рудскому. Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

СБУ собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил России – первого заместителя начальника генерального штаба страны-агрессора генерал-полковника Сергея Рудского в совершении вооруженной агрессии.

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Что известно о Сергее Рудском

Сергей Рудской отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения России в Украину. По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами.

Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков. Пропагандистские тезисы кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания госдумы России 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

СБУ сообщили оккупанту о подозрении

Расследование проводилось сотрудниками и следователями СБУ и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

часть 2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.