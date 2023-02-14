СБУ зібрала докази участі начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил Росії – першого заступника начальника генерального штабу країни-агресорки генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії.

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Що відомо про Сергія Рудського

Сергій Рудський віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами.

Крім того, він публічного виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських загарбників. Пропагандистські тези кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання держдуми Росії 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали.

СБУ повідомили окупанту про підозру

Розслідування проводили співробітники та слідчі СБУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

частина 2 статті 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.