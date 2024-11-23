"Слетел с трассы и сделал сальтуху": писатель и военный "Сайгон" серьезно пострадал в ДТП

Украинский писатель и военнослужащий ВСУ Сергей Лещенко попал в ДТП. Он получил значительные переломы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сергея Лещенко в Facebook. Инцидент произошел 21 ноября.

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В каком состоянии военнослужащий

Украинский писатель и военный ВСУ Сергей Лещенко 22 ноября сообщил, что получил значительные переломы в результате ДТП.

По словам Лещенко, авария произошла 21 ноября, когда его автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

Я в сознании, есть переломы, не могу пить и есть, что еще – х** его знает. Накачали обезболом, стабилизируют, дал в Киев лечиться. Извините, что подвел,

– написал он.

Писатель также опубликовал фото своего разбитого автомобиля.

В каком состоянии автомобиль Лещенко после ДТП / Фото Сергея Лещенко

Что известно о Сергее Лещенко

По информации СМИ, Сергей Лещенко, более известный под псевдонимом "Сайгон", родился в Днепропетровской области. В 2015 – 2016 годах он служил разведчиком в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ "Эдельвейс", где участвовал в антитеррористической операции на направлении Невельское – Марьинка – Красногоровка – Докучаевск.

После демобилизации в 2016 году Лещенко начал писать свою первую книгу – мемуары "Бруд Khaki", которая была опубликована в 2018 году. За два года он выпустил следующую книгу "Юпак", написанную на русском языке.

Перевод этой книги на украинский получил звание Книги года BBC в 2020 году. После начала полномасштабной войны "Сайгон" вернулся на службу, став сержантом, а с 2023 года работает инструктором в учебном центре ВСУ.