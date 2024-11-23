Повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Сергія Лещенка у Facebook. Інцидент трапився 21 листопада.

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В якому стані військовослужбовець

Український письменник і військовий ЗСУ Сергій Лещенко 22 листопада повідомив, що отримав значні переломи внаслідок ДТП.

За словами Лещенка, аварія сталася 21 листопада, коли його автомобіль злетів із дороги та перекинувся.

Я при тямі, є переломи, не можу пити та їсти, що ще – х** його знає. Накачали обезболом, стабілізують, далів в Київ лікуватися. Вибачте, що підвів,

– написав він.

Письменник також опублікував фото свого розтрощеного автомобіля.

В якому стані автомобіль Лещенка після ДТП / Фото Сергія Лещенка

Що відомо про Сергія Лещенка

За інформацією ЗМІ, Сергій Лещенко, більш відомий під псевдонімом "Сайгон", народився в Дніпропетровській області. У 2015 – 2016 роках він служив розвідником у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ "Едельвейс", де брав участь в антитерористичній операції на напрямку Невельське – Мар'їнка – Красногорівка – Докучаєвськ.

Після демобілізації у 2016 році Лещенко розпочав писати свою першу книгу – мемуари "Бруд Khaki", яка була опублікована у 2018 році. За два роки він випустив наступну книгу "Юпак", написану російською мовою.

Переклад цієї книги на українську отримав звання Книги року BBC у 2020 році. Після початку повномасштабної війни "Сайгон" повернувся на службу, ставши сержантом, а з 2023 року працює інструктором у навчальному центрі ЗСУ.