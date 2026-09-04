Об этом сообщает издание The Insider.

Что известно о гибели россиянина?

Тело силовика обнаружили утром на улице Щорса возле жилого дома. По данным местного СМИ E1, мужчина недавно уволился со службы и вышел на пенсию по выслуге лет.

Проправительственный портал URA.Ru первым обнародовал информацию о том, что бывший полицейский якобы покончил с собой. Журналисты утверждали, что перед увольнением у него возникли разногласия и споры с заместителем начальника областного главка Рашидом Даулетовым.

Вскоре после публикации этот материал полностью исчез с сайта издания. Региональное следственное управление Следственного комитета России воздержалось от комментариев относительно обстоятельств происшествия.

Представители областного управления МВД подтвердили факт смерти бывшего сотрудника, однако категорически опровергли слухи о каких-либо недоразумениях на работе. Они заявили, что бывшему полицейскому даже предлагали повышение перед выходом на заслуженный отдых.

Что касается якобы конфликта на службе, о котором написали отдельные телеграм-каналы, не проверив информацию на достоверность в соответствующих ведомствах, то это не более чем домыслы,

– отметил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Сергей Шалагинов долгое время работал на руководящих должностях в правоохранительных органах и имел звание полковника полиции. В 2022 году он был награжден медалью МВД России "За боевое содружество", а в 2025 году читал лекции для студентов об ответственности за противоправные действия в интернете.

Напомним, в российском Энгельсе 3 сентября неизвестный на мотоцикле открыл огонь по офицеру ВКС России, вероятно генерал-майору Николаю Варпаховичу. Оккупанта тяжело ранили и госпитализировали. Известно, что его готовят к транспортировке в Москву. Ранее Варпаховича называли среди российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине.