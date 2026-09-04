Про це повідомляє видання The Insider.

Що відомо про загибель росіянина?

тіло силовика виявили вранці на вулиці Щорса біля житлового будинку. За даними місцевого медіа E1, чоловік нещодавно залишив службу та вийшов на пенсію за вислугою років.

Провладний портал URA.Ru першим оприлюднив інформацію про те, що експоліцейський нібито наклав на себе руки. Журналісти стверджували, що перед звільненням у нього виник розголос та суперечки із заступником начальника обласного главку Рашидом Даулетовим.

Невдовзі після публікації цей матеріал повністю зник із сайту видання. Регіональне слідче управління Слідчого комітету Росії утримувалося від коментарів щодо обставин події.

Представники обласного управління МВС підтвердили факт смерті колишнього співробітника, проте категорично спростували чутки про будь-які непорозуміння на роботі. Вони заявили, що експоліцейському навіть пропонували підвищення перед виходом на заслужений відпочинок.

Що стосується нібито конфлікту на службі, про який написали окремі телеграм-канали, не перевіривши у відповідних відомствах інформацію на правдивість, це не більше ніж домисли,

– зазначив начальник пресслужби регіонального главку Валерій Горелих.

Сергій Шалагінов тривалий час працював на керівних посадах у правоохоронних органах та мав звання полковника поліції. У 2022 році його відзначили медаллю МВС Росії За бойову співдружність, а у 2025 році він проводив лекції для студентів про відповідальність за протиправні дії в інтернеті.

Нагадаємо, у російському Енгельсі 3 вересня невідомий на мотоциклі відкрив вогонь по офіцеру ВКС Росії, ймовірно генерал-майору Миколі Варпаховичу. Окупанта тяжко поранили та госпіталізували. Відомо, що його готують до транспортування до Москви. Раніше Варпаховича називали серед російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні.