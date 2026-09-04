В Екатеринбурге из окна выпал полковник полиции из Центра по противодействию экстремизму Шалагинов

В российском Екатеринбурге возле жилого высотного здания нашли мертвым бывшего заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму Свердловской области, полковника полиции Сергея Шалагинова. Незадолго до гибели мужчина уволился со службы.

Об этом сообщает издание The Insider.

Что известно о гибели россиянина?

Тело силовика обнаружили утром на улице Щорса возле жилого дома. По данным местного СМИ E1, мужчина недавно уволился со службы и вышел на пенсию по выслуге лет.

Проправительственный портал URA.Ru первым обнародовал информацию о том, что бывший полицейский якобы покончил с собой. Журналисты утверждали, что перед увольнением у него возникли разногласия и споры с заместителем начальника областного главка Рашидом Даулетовым.

Вскоре после публикации этот материал полностью исчез с сайта издания. Региональное следственное управление Следственного комитета России воздержалось от комментариев относительно обстоятельств происшествия.

Представители областного управления МВД подтвердили факт смерти бывшего сотрудника, однако категорически опровергли слухи о каких-либо недоразумениях на работе. Они заявили, что бывшему полицейскому даже предлагали повышение перед выходом на заслуженный отдых.

Что касается якобы конфликта на службе, о котором написали отдельные телеграм-каналы, не проверив информацию на достоверность в соответствующих ведомствах, то это не более чем домыслы,

– отметил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Сергей Шалагинов долгое время работал на руководящих должностях в правоохранительных органах и имел звание полковника полиции. В 2022 году он был награжден медалью МВД России "За боевое содружество", а в 2025 году читал лекции для студентов об ответственности за противоправные действия в интернете.

Напомним, в российском Энгельсе 3 сентября неизвестный на мотоцикле открыл огонь по офицеру ВКС России, вероятно генерал-майору Николаю Варпаховичу. Оккупанта тяжело ранили и госпитализировали. Известно, что его готовят к транспортировке в Москву. Ранее Варпаховича называли среди российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине.