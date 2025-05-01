В Киеве провели в последний путь нардепа и журналиста Сергея Швеца

В среду, 28 мая, стало известно о смерти народного депутата Сергея Швеца. С ним попрощались в ритуальном зале столичной больницы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Еспресо.

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Как попрощались с народным депутатом

В Еспресо сообщили, что Сергея Швеца провели в последний путь в ритуальном зале клинической больницы "Феофания" в Киеве.

На событие пришло руководство Верховной Рады Украины и народные депутаты. С речью выступили дочь умершего Марта Швец и нардеп Николай Княжицкий.

Речь Марты Швец: смотрите видео Еспресо

Дочь Швеца рассказала о стремлении отца выучить украинский язык, о его привычках, жизни и чувстве юмора.

Речь Николая Княжицкого: смотрите видео Еспресо

Нардеп рассказал истории о Швеце и о характере мужчины.

Сергея Швеца провели в последний путь / Фото Еспресо

Напомним, что журналист "плюсов" и депутат от "Слуги народа" умер после долгой борьбы с тяжелой болезнью. "Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", – писал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.