Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Еспресо.

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Як попрощалися з народним депутатом

В Еспресо повідомили, що Сергія Швеця провели в останню путь у ритуальній залі клінічної лікарні "Феофанія" в Києві.

На подію прийшло керівництво Верховної Ради України та народні депутати. З промовою виступили донька померлого Марта Швець та нардеп Микола Княжицький.

Промова Марти Швець: дивіться відео Еспресо

Донька Швеця розповіла про прагнення батька вивчити українську мову, про його звички, життя та почуття гумору.

Промова Миколи Княжицького: дивіться відео Еспресо

Нардеп розповів історії про Швеця та про характер чоловіка.

Сергія Швеця провели в останню путь / Фото Еспресо

Нагадаємо, що журналіст "плюсів" і депутат від "Слуги народу" помер після довгої боротьби з важкою хворобою. "Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", – писав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.