Бывший нардеп: в боях в Запорожье погиб Сергей Слабенко
Источник:ВО "Батькивщина" Волынь
В боях за Украину отдают свою жизнь самые лучшие. В частности, на Запорожском направлении погиб Сергей Слабенко. С 2002 по 2006 год он был народным избранником в Верховной Раде.
Как известно, Слабенко погиб 4 августа 2023 года. Родом он был из Волыни. Долгое время даже, с 2006 по 2020 год, был депутатом Волынского областного совета.
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Отдал жизнь за Украину Сергей Слабенко
О гибели Слабенко на Запорожье стало известно 6 августа. Очевидно, похороны пройдут в ближайшие дни. Тело должны передать семье 7 августа.
Стоит сказать, что бывший народный депутат был:
- заместителем и затем членом председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;
- членом постоянной комиссии Волынского облсовета по использованию имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.
Умер Сергей Слабенко / Фото со СМИ
Обратите внимание! Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего на фронте Сергея Слабенко.
Вечная слава и почет Герою!
Погибшие на войне
- Также на Запорожье под Ореховым погиб 23-летний защитник родом из Полтавы Артем Шанда. Родным не удается забрать тело военного из-за постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков.
- Кроме того, российско-украинская война под Бахмутом в Донецкой области унесла жизни 21-летнего хоккеиста Владислава Лихошва. Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных Сил.
- На Бахмутском направлении погиб 43-летний Андрей Задорожный из Ивано-Франковска. Он вывел 44 собратья из минного поля. Его даже наградил отличием Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.