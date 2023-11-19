"На месте работают экстренные службы": мэру Москвы привиделась атака БпЛА

Сергей Собянин – мэр Москвы – похоже, очень хорошо отпраздновал субботу. Настолько, что ему померещилась атака БпЛА.

Традиционно не обошлось без уведомлений о работе "легендарной" (спойлер – нет) работе ПВО. Она вроде бы сбила БпЛА.

Обратите внимание На подступах к Киеву работает ПВО: угроза продолжается

По словам Собянина, на месте вроде бы работают экстренные службы. Пострадавших или разрушений, традиционно для России, "нет". Тем временем россиянам становится все тревожнее. Они паникуют в социальных сетях. Между тем заявления представителей российских властей покоя не добавляют. Что ж, россияне совершают геноцид украинцев, в то же время хотят, чтобы их война не коснулась. Стоит понять, что так не бывает.

Кадры с места, где вроде бы упали обломки: смотрите видео

Россияне атаковали Украину БпЛА

Российские оккупанты вторую ночь подряд совершают массированную атаку дронами. В ночь на 18 ноября захватчики запустили 38 "Шахедов". Защитники украинского неба сбили около 30 из них. Между тем, в ночь на 19 ноября воздушная тревога звучит в ряде областей Украины. Сообщают, что на подступах к Киеву работала ПВО. Взрывы раздавались примерно час. Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты.