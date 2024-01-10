Об этом сообщил сам Сергей Собко у себя в фейсбуке, не уточнив причин отставки. Он поблагодарил своих военных командующих за 2 года опыта и подчеркнул, что гордится своим вкладом в создание и развитие отдельного рода сил ВСУ.

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"С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два самых больших вызова – научить и обеспечить. Буквально за несколько недель Силы ТрО выросли с десяти до ста тысяч человек", – отметил Собко.

Вызовы перед Силами ТрО

Генерал вспомнил, что еще одним вызовом стала подготовка командиров, потому что "нужно было обучить тысячи людей, многие из которых были вчерашними гражданскими и военный опыт приобретали буквально в бою".

Так появилась выучка капитанов – двухмесячный курс для командиров рот и офицеров штабов батальонов. А на его базе – выучка командиров подразделений ударных беспилотных комплексов.

Собко также отметил вклад в становление Сил территориальной обороны предыдущих командующих Сил ТрО: бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-майора Игоря Танцюры.

"Командующие гордились Силами ТрО, потому что каждый из них много вкладывал в их развитие, в их способности. И я надеюсь, что новый командующий так же будет верить в Силы ТрО. Что он будет держать крышу. Я желаю ему только успехов и побед", – отметил он.

Что известно о Сергее Собко

Герой Украины Сергей Собко с начала вооруженной агрессии России в 2014 году выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Был командиром механизированного батальона 30 ОМБр.

В 2017 – 2019 годах Собко был командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

В январе 2022 года он был назначен начальником штаба – заместителем командующего Сил ТрО. В марте того же года – Собко получил звание бригадного генерала.

Заметьте. В октябре 2023-го Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил территориальной обороны генерал-майора Анатолия Баргилевича вместо Игоря Танцюры.