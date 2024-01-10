Про це повідомив сам Сергій Собко у себе на фейсбуці, не уточнивши причин відставки. Він подякував своїм військовим командувачам за 2 роки досвіду та наголосив, що пишається своїм внеском у створення та розвиток окремого роду сил ЗСУ.

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"З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян було два найбільші виклики – навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей", – зазначив Собко.

Виклики перед силами ТрО

Генерал пригадав, що ще одним викликом стала підготовка командирів, бо "потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою".

Так з'явився Вишкіл капітанів – двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів. А на його базі – вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів.

Собко також відзначив внесок у становлення Сил територіальної оборони попередніх командувачів Сил ТрО: бригадного генерала Юрія Галушкіна та генерал-майора Ігоря Танцюри.

"Командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхні спроможності. І я сподіваюся, що новий командувач так само буде вірити у Сили ТрО. Що він буде тримати дах. Я бажаю йому тільки успіхів та перемог", – зазначив він.

Що відомо про Сергія Собка

Герой України Сергій Собко з початку збройної агресії Росії у 2014 році виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Був командиром механізованого батальйону 30 ОМБр.

У 2017 – 2019 роках Собко був командиром 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

У січні 2022 року його призначили начальником штабу – заступником командувача Сил ТрО. У березні того ж року – Собко отримав звання бригадного генерала.

Зауважте. У жовтні 2023-го Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сил територіальної оборони генерал-майора Анатолія Баргилевича замість Ігоря Танцюри.