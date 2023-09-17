Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, отметив, что Суровикин еще покажет себя неожиданно.
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Зачем генерал "Армагедон" поехал в Африку
"Надо было как можно дальше показать от российских камер, чтобы никто не спросил, что с ним было и где он сейчас находится. С таким "успехом" в принципе могли выбрать Антарктиду или дипфейк. Все одинаково было бы хорошо", – подчеркнул Олевский.
В Алжир Сергей Суровикин, убежден российский оппозиционный журналист, мог поехать для того, чтобы разве что "позлить французов". А вот если бы российский генерал поехал в ЦАР, то тогда можно было бы сказать, что тот полетел туда, чтобы взять под контроль наследие Евгения Пригожина.
Поскольку Суровикин поехал не в ЦАР, а в Алжир, я думаю, что это просто как можно дальше от возможностей задать вопросы,
– добавил Тимур Олевский.
Что известно о поездке Суровикина в Алжир: смотрите видео
Что известно о российском генерале
- Сергей Суровикин некоторое время не появлялся на публике. Теперь он посетил Алжир. Цель его поездки туда – неизвестна. Как пишут белорусские СМИ, Суровикин там может собирать остатки бойцов ЧВК "Вагнера" под крылом российского минобороны.
- Ранее генерал "Армагедон" командовал российской армией в Украине. С этой должности его сняли при попытке мятежа Евгения Пригожина. Но теперь, по данным российских СМИ, у него новая должность. Он мог стать председателем координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне.
- Суровикин ранее находился под арестом, когда "мятеж" главы ЧВК "Вагнера" провалился. Попал российский генерал в немилость Путина, вероятно, потому, что имел хорошие связи с Пригожиным, мог заранее знать о "мятеже" и даже этому способствовать.
- В России якобы пытаются создать новую ЧВК из остатков вагнеровцев. Вероятно, ее руководителем станет именно Сергей Суровикин. Страна-агрессор отправляет "переговорщиков" в Беларусь и африканские страны – в частности, Алжир, Мали и Судан.