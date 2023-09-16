Днями российского генерала заметили в Алжире. Предполагается, что Суровикин может собирать остатки вагнеровцев под крылом минобороны. Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что сейчас генерал "Армагедон" практически ничего не решает.

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"Свадебный" генерал

Суровикин фактически превратился в "свадебного" генерала и то, что он улетел в Алжир и возглавил какой-то совет не имеет существенного значения.

Там где Пригожин с Дмитрием Уткиным долетались, там должен быть Суровикин,

– сказал Дымов.

Сейчас трещит построенная Суровикиным российская противовоздушная оборона. За это ему обычно следовало бы нести ответственность, потому что второй "самый защищенный" после Москвы противовоздушной и противоракетной обороной узел Севастополь не может выдержать атак ракетами Storm Shadow и SCALP.

"Мы видим как уничтожается комплекс С-400 "Триумф", практически в сухом доке ПДК "Минск" и подводный корабль "Ростов-на-Дону". Видим как трещит хваленая противовоздушная оборона России, за которую отвечал Суровикин", – добавил политолог.

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