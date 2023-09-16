Днями російського генерала помітили в Алжирі. Припускають, що Суровікін може збирати залишки вагнерівців під крилом міноборони. Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що зараз генерал "Армагедон" практично нічого не вирішує.
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"Весільний" генерал
Суровікін фактично перетворився на "весільного" генерала й те, що він полетів в Алжир й очолив якусь раду не має суттєвого значення.
Там де Пригожин з Дмітрієм Уткіним доліталися, там мав би бути Суровікін,
– мовив Димов.
Зараз тріщить побудована Суровікіним російська протиповітряна оборона. За це йому звичайно треба було б нести відповідальність, тому що другий "найбільш захищений" після Москви протиповітряною і протиракетною обороною вузол Севастополь не може витримати атак ракетами Storm Shadow і SCALP.
"Ми бачимо як знищується комплекс С-400 "Тріумф", практично у сухому доці ВДК "Мінськ" і підводний корабель "Ростов-на-Дону". Бачимо як тріщить хвалена протиповітряна оборона Росії, за яку відповідав Суровікін", – додав політолог.
За що нестиме відповідальність Суровікін: дивіться відео
Доля Суровікіна після смерті Пригожина: коротко
- Наприкінці серпня, стало відомо, що генерала Суровікіна звільнили з посади командувача Повітряно-космічних сил Росії. Через декілька днів воєнний злочинець вперше після заколоту Пригожина з'явився на публіці. Він разом з дружиною прогулювався Москвою.
- Згодом з'явилася інформація про нову посаду Суровікіна. Воєнний злочинець міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, всі представники ради міністрів оборони СНД підтримали його кандидатуру одностайно.
- Аналітики зазначили, що таке призначення – це ніщо інше як помста Кремля за неналежне виконання своїх функцій. Зокрема, це стосується і ведення війни проти України.