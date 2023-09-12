Проте одразу ж після смерті ватажка вагнерівців, Суровікіна випустили на "волю" і згодом призначили на нову посаду, адже об'єктивних звинувачень не знайшли. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, додавши, що усе спрямовано на "патріотичне" суспільство з однією підступною метою кремлівського диктатора.

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Чому Владімір Путін не позбувся Суровікіна

За словами Галлямова, бути союзником ватажка вагнерівців у протистоянні Сєргєю Шойгу – не означає йти проти самого Путіна. Адже Суровікін не брав безпосередньої участі в бунті.

Об'єктивної провини вони не знайшли. Повернути в армію не можна, бо для Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова – Суровікін ворог номер один. Якщо його повернути, то вони у взаємній ворожнечі остаточно знищать армію. І списати на брухт також не добре,

– наголосив Аббас Галлямов.

"Тому вирішили послати сигнал "патріотичній" спільноті, що Путін буцімто справедливий, у всьому розібрався та назначив йому нову посаду", – додав політтехнолог.

Зауважимо, що Сєргєй Суровікін являється подекуди знаковим персонажем у Росії. Окупанти називають його "генералом Армагеддоном" та показують його як "справжнього вояку". Усі дії спрямовані на підняття Владіміра Путіна в очах росіян, що наче Ігор Стрєлков-Гіркін винний, тому сидить у в'язниці, а Суровікін не винний, тому призначили нову посаду.

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Усе спрямовано на "патріотичний" табір Росії

Кремль намагається зупинити відчуження "патріотичного" табору від Росії. Проте цей процес відбувається й надалі. Про це свідчить смерть Євгєнія Пригожина та арешт Ігоря Стрєлкова-Гіркіна – це база, на якій ґрунтується путінський режим. Якщо ж "патріоти" зненавидять та вважатимуть главу Кремля диктатором, тоді Путіну прийде кінець.

Звісно, "патріотичний" табір фізично йому нічого не зробить. Натомість критика, небажання підтримувати та голосувати за терориста Путіна на виборах – цілком реальний поворот подій. Саме тому кремлівському диктатору вважливо, аби ті не стали відвертими антипутіністами.

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