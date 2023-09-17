Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Тимур Олевський, зауваживши, що Суровікін ще покаже себе неочікувано.
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Навіщо генерал "Армагедон" поїхав до Африки
"Треба було якомога далі показати від російських камер, щоби ніхто не спитав, що з ним було й де він нині перебуває. З таким "успіхом" в принципі могли обрати Антарктиду або діпфейк. Все однаково було б добре", – наголосив Олевський.
В Алжир Сєргєй Суровікін, переконаний російський опозиційний журналіст, міг поїхати для того, аби хіба що "позлити французів". А от, якби російський генерал поїхав до ЦАР, то тоді можна було б сказати що той полетів туди, аби взяти під контроль спадщину Євгенія Пригожина.
Оскільки Суровікін поїхав не в ЦАР, а в Алжир, я думаю, що це просто якомога далі від можливостей поставити питання,
– додав Тимур Олевський.
Що відомо про поїздку Суровікіна в Алжир: дивіться відео
Що відомо про російського генерала
- Сєргєй Суровікін певний час не з'являвся на публіці. Тепер він відвідав Алжир. Мета його поїздки туди – невідомо. Як пишуть білоруські ЗМІ, Суровікін там може збирати залишки бійців ПВК "Вагнера" під крилом російського міноборони.
- Раніше генерал "Армагедон" командував російською армією в Україні. З цієї посади його зняли під час спроби заколоту Євгенія Пригожина. Та тепер, за даними російських ЗМІ, у нього нова посада. Він міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони.
- Суровікін раніше перебував під арештом, коли "заколот" глави ПВК "Вагнера" провалився. Потрапив російський генерал у немилість Путіна, ймовірно, через те, що мав хороші зв'язки з Пригожиним, міг заздалегідь знати про "заколот" та навіть цьому сприяти.
- У Росії нібито намагаються створити нову ПВК із залишків вагнерівців. Ймовірно, її керівником стане саме Сєргєй Суровікін. Країна-агресорка відправляє "переговірників" до Білорусі та африканських країн – зокрема, Алжиру, Малі та Судану.