Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Медузу".
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Суровикин работает в Алжире
Российские журналисты обратили внимание на фотографии, которые опубликовало посольства России в Алжире, где присутствовал человек в очках, который похож на Суровикина.
Его имени в сообщении посольства нет, но указали должность – "руководитель группы российских военных специалистов".
- Сергей Суровикин прекратил появляться в публичном пространстве после мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года в России. В российских СМИ появлялись слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее. После него его арестовали. Официально это не подтверждали.
- Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года.
- В сентябре 2023 года Суровикин посещал Алжир.
- Согласно данным СМИ, в феврале 2025 года член комитета Думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин "работает военным советником" в одной из стран Африки.