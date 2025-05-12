Про це пише 24 Канал з посиланням на "Медузу".
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Суровікін працює в Алжирі
Російські журналісти звернули увагу на світлини, які опублікувало посольства Росії в Алжирі, де був присутній чоловік в окулярах, який схожий на Суровікіна.
Його імені в повідомленні посольства немає, але вказали посаду – "керівник групи російських військових фахівців".
- Сергєй Суровікін припинив з'являтися в публічному просторі після заколоту Євгенія Пригожина влітку 2023 року в Росії. У російських ЗМІ зʼявлялися чутки, що генерал міг знати про заколот заздалегідь. Після нього його заарештували. Офіційно це не підтверджували.
- Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Суровікін командував із жовтня 2022 до січня 2023 року.
- У вересні 2023 року Суровікін відвідував Алжир.
- Відповідно до даних ЗМІ, у лютому 2025 року член комітету Думи з оборони Віктор Соболєв говорив, що Суровікін "працює військовим радником" в одній із країн Африки.