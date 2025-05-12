Про це пише 24 Канал з посиланням на "Медузу".

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Суровікін працює в Алжирі

Російські журналісти звернули увагу на світлини, які опублікувало посольства Росії в Алжирі, де був присутній чоловік в окулярах, який схожий на Суровікіна.

Його імені в повідомленні посольства немає, але вказали посаду – "керівник групи російських військових фахівців".