"Я это воспринял на свой счет": что стоит за завершением службы "Волыны"

Сергей Волынский, более известный украинцам по своему позывному "Волына" завершил службу в Вооруженных Силах Украины после возвращения из российского плена. По его словам, после увольнения командование выдавало только приказы о назначении с понижением.

Это и стало одной из ключевых причин решения уйти из армии. Об этом Сергей Волынский рассказал в интервью "Украинской Правде".

Смотрите также Руководил "Паутиной", взрывал Крымский мост и боролся с агентами УПЦ МП: биография Василия Малюка

Что повлияло на решение уйти со службы?

По словам известного майора, который командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты и стал одним из символов обороны Мариуполя, после освобождения из российского плена командование не контактировало с ним и не предлагало никаких должностей.

Приказами главкомов спускали дважды назначения в сухопутные бригады с понижением. Я это воспринял на свой счет и завершил службу в Вооруженных силах,

– отметил Сергей Волынский.

Чем сейчас занимается "Волына"?

Сейчас Сергей Волынский сосредоточен на благотворительном фонде "Стальные". По словам военнослужащего, организация занимается помощью фронту, возвращением людей из плена, реабилитацией, лечением и реинтеграцией ветеранов после военной службы.

Отдельной частью работы является поддержка защитников на всех этапах, чтобы они могли сформироваться и найти себя в гражданской жизни. Фонд также проводит совместные работы абсолютно со всеми государственными органами, которые касаются этих вопросов.

Также Сергей Волынский является участником общественных объединений ветеранов, проектов, касающихся горнодобывающей сферы, металлургии, железной дороги, оборонки.

Каким был путь известного оборонца?