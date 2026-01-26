Це і стало однією з ключових причин рішення піти з армії. Про це Сергій Волинський розповів у інтерв’ю "Українській Правді".

Дивіться також Керував "Павутиною", підривав Кримський міст і боровся з агентами УПЦ МП: біографія Василя Малюка

Що вплинуло на рішення піти зі служби?

За словами відомого майора, який командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти та став одним із символів оборони Маріуполя, після звільнення з російського полону командування не контактувало з ним і не пропонувало жодних посад.

Наказами главкомів спускали двічі призначення в сухопутні бригади з пониженням. Я це сприйняв на власний рахунок і завершив службу в Збройних силах,

– зазначив Сергій Волинський.

Чим зараз займається "Волина"?

Наразі Сергій Волинський зосереджений на благодійному фонді "Сталеві". За словами військовослужбовця, організація займається допомогою фронту, поверненням людей з полону, реабілітацією, лікуванням і реінтеграцією ветеранів після військової служби.

Окремою частиною роботи є підтримка захисників на всіх етапах, аби вони могли сформуватися і знайти себе в цивільному житті. Фонд також проводить спільні роботи абсолютно з усіма державними органами, які стосуються цих питань.

Також Сергій Волинський є учасником громадських об'єднань ветеранів, проєктів, які стосуються гірничовидобувної сфери, металургії, залізної дороги, оборонки.

Яким був шлях відомого оборонця?