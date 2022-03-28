Украинский писатель и поэт Сергей Жадан попал под обстрел российских захватчиков. К счастью, с ним все хорошо.

Жадан 28 марта сообщил в сети, что попал под вражеский обстрел. Он также призвал всех украинцев быть осторожными.

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Под обстрел россиян попал Жадан

Немного попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего,

– рассказал писатель.

Он добавил, что "мужчины идут по улице, лениво попивая пивко, даже не оглядываются на взрывы", хотя упало совсем рядом.

Заметим, возможно, под обстрел российских захватчиков Жадан попал в Харькове. Ведь еще утром он писал из города.

Ранее под обстрел попал Хлывнюк

В первые дни войны "Бумбокс" отправился в тероборону Киева. А 26 марта фронтмен группы Андрей Хлывнюк попал под минометные обстрелы и получил ранения лица.

Уже 28 марта он обнародовал фото из больницы и заверил, что поправляется "не по дням, а по минутам".

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