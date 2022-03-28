Сергей Жадан попал под обстрел
Источник:фейсбук Сергея Жадана
Украинский писатель и поэт Сергей Жадан попал под обстрел российских захватчиков. К счастью, с ним все хорошо.
Жадан 28 марта сообщил в сети, что попал под вражеский обстрел. Он также призвал всех украинцев быть осторожными.
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Под обстрел россиян попал Жадан
Немного попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего,
– рассказал писатель.
Он добавил, что "мужчины идут по улице, лениво попивая пивко, даже не оглядываются на взрывы", хотя упало совсем рядом.
Заметим, возможно, под обстрел российских захватчиков Жадан попал в Харькове. Ведь еще утром он писал из города.
Ранее под обстрел попал Хлывнюк
В первые дни войны "Бумбокс" отправился в тероборону Киева. А 26 марта фронтмен группы Андрей Хлывнюк попал под минометные обстрелы и получил ранения лица.
Уже 28 марта он обнародовал фото из больницы и заверил, что поправляется "не по дням, а по минутам".
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