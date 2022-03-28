Жадан 28 березня повідомив у мережі, що потрапив під ворожий обстріл. Він також закликав усіх українців бути обережними.

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Під обстріл росіян потрапив Сергій Жадан

Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все,

– розповів письменник.

Він додав, що "чоловіки йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце, навіть не озираються на вибухи", хоча впало зовсім поруч.

Зауважимо, ймовірно, під обстріл російських загарбників Сергій Жадан потрапив у Харкові. Адже ще вранці він робив допис з міста.

Раніше під обстріл потрапив Хливнюк

У перші дні війни "Бумбокс" подався в тероборону Києва. А 26 березня фронтмен гурту Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл й отримав поранення обличчя.

Вже 28 березня він оприлюднив фото з лікарні та запевнив, що одужує "не по днях, а по хвилинах".

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