Живой коридор и военные салюты: в Черкасской области попрощались с воином Сергеем Журавлем

На фронте погиб защитник Украины Сергей Журавель. Ему было всего 37 лет.

С погибшим Героем простились в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он погиб в бою с российскими террористами в Донецкой области.

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Что известно о погибшем воине

Сергей Журавель родился 29 января 1986 в Корсунь-Шевченковском. После школы мужчина поступил в Черкасский институт экономики и права. А после прохождения срочной службы учился в Тальневском строительно-экономическом колледже.

Как рассказал мэр Виталий Мацюк, защитник раньше работал строителем, был высококлассным специалистом и имел золотые руки.

Он жил, радовался миру и окружающим его людям, старался всем помочь, был добрым и отзывчивым, имел немало друзей, любил своих родных и близких. Был заботливым сыном и любящим отцом,

– отметил городской голова.

На фронт Сергей Журавель ушел в феврале 2022 года. К сожалению, мужчина погиб 13 марта 2023 года в Донецкой области. 18 марта Героя провели в последний путь по живому коридору. В его честь раздались залпы военного салюта.

Как прощались с Сергеем Журавлем / фото Виталия Мацюка

Потери Украины на фронте

В Киеве 20 марта состоялось прощание с биологом и военным Бижаном Шароповым. Защитник погиб в апреле 2022 года в бою под Изюмом.

Недавно в Тернопольской области похоронили защитника Романа Корчемного. Ему было всего 19 лет.

6 марта во время выполнения боевого задания погиб 20-летний воин Василий Драгун из села Александровка Харьковской области. Герой всегда мечтал быть военным.

выражает соболезнования родным и знакомым погибшего Героя. Светлая память!