Із загиблим Героєм попрощалися у місті Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Він загинув у бою з російськими терористами на Донеччині.

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Що відомо про загиблого воїна

Сергій Журавель народився 29 січня 1986 року в Корсунь-Шевченківському. Після школи чоловік вступив до Черкаського інституту економіки і права. А після проходження строкової служби вчився у Тальнівському будівельно-економічному коледжі.

Як розповів мер Віталій Мацюк, захисник раніше працював будівельником, був висококласним фахівцем та мав золоті руки.

Він жив, радів світу і людям, що його оточували, намагався усім допомогти, був добрим і чуйним, мав чимало друзів, любив своїх рідних та близьких. Був турботливим сином та люблячим батьком,

– зазначив міський голова.

На фронт Сергій Журавель пішов у лютому 2022 року. На жаль, чоловік загинув 13 березня 2023 року на Донеччині. 18 березня Героя провели в останню путь живим коридором. На його честь пролунали залпи військового салюту.

Як прощалися з Сергієм Журавлем / фото Віталія Мацюка

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого Героя. Світла пам'ять!

Втрати України на фронті