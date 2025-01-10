Не задекларировал имущество на более 100 тысяч долларов: какую меру пресечения избрали главному таможеннику

Высший антикоррупционный суд 10 января избрал меру пресечения исполняющему обязанности председателя Государственной таможенной службы. Ему назначили 60 560 гривен залога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Мера пресечения главе Государственной таможенной службы

Исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы подозревается в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации. 10 января следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора и применил к нему меру пресечения в виде залога. В частности, 60 560 гривен.

В САП отметили, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для этого преступления. Также добавили, суд возложил на подозреваемого соответствующие процессуальные обязанности.

Заметим, правоохранители не называют фамилии. Однако на сайте Государственной таможенной службы указано, что исполняющий обязанности председателя – Сергей Звягинцев.

Что известно о подозрении Сергею Звягинцеву