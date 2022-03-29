Сергея Бычкова отстранили от должности гендиректора госпредприятия ”Антонов"

Исполняющего обязанности генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили - это связано со служебными расследованиями относительно его деятельности в предприятии.

Сейчас ведется расследование относительно бездействия руководства "Антонова", из-за которого не удалось спасти самый большой самолет в мире "Мрия".

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ДК “Укроборонпром” отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия “Антонов”, которое входит в состав Концерна,

– сообщили в ведомстве.

В Укроборонпроме сообщили, что ведомство всячески способствует СБУ по выявлению возможных нарушений.

19 марта бывший капитан "Мрии" Дмитрий Антонов рассказал, что АН-225 можно было спасти от вражеских обстрелов, однако самолет уничтожила безответственность руководства, в том числе и Сергея Бычкова.

За день до уничтожения "Мрии", 26 февраля поступило предложение о его перегоне. Тогда НАТО и NSPA, предлагали перебазировать флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем и запчастями. Однако ответа на это предложение так и не было.

Экс-капитан добавил, что возможной причиной безалаберности руководства были его связи с Россией.

Антонов сообщил, что до вторжения руководство "Антонова" якобы бежало за границу.

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