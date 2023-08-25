Сергея Крука уволили с должности главы ГСЧС
Источник:Игорь Клименко
Глава МВД Игорь Клименко 25 августа рассказал, что правительство уволило Сергея Крука с поста главы ГСЧС. Это произошло после проверки службы правоохранителями.
Пока временно исполнять обязанности будет заместитель Крука – Владимир Демчук. Кто следующим возглавит ГСЧС, пока неизвестно.
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Крук больше не глава ГСЧС
Клименко отметил, что по результатам проверки руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были приняты определенные кадровые решения. Среди них и увольнение нынешнего главы ГСЧС,
Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности Председателя ГСЧС,
– сказал он.
Министр пока не сообщал причину, почему Крука уволили с поста главы ГСЧС. В то же время он подчеркнул, что сотрудники службы продолжают работать в штатном режиме.
Ранее Клименко анонсировал кадровые изменения в ГСЧС
- Министр внутренних дел Игорь Клименко 4 августа написал в своем телеграм-канале, что скоро должны быть изменения в руководящем составе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он также пообещал изложить результаты внутренней проверки руководителей ГСЧС в публичном пространстве.
- Эти проверки начались после того, как Государственное бюро расследований 3 августа сообщило о подозрении 5 сотрудникам ГСЧС из-за авиакатастрофы, произошедшего в Броварах в январе 2023 года.
- Впоследствии ГБР сообщило, что этим сотрудникам ГСЧС избрали меру пресечения из-за авиакатастрофы. Так, четырех фигурантов будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога, а начальник службы безопасности полетов будет круглосуточно находиться под домашним арестом.
- Следует отметить, что авиакатастрофа в Броварах произошла 18 января 2023 года. Тогда в злосчастном рейсе находилось руководство МВД, направлявшееся для решения острой проблемы в одну из горячих точек фронта.
- К сожалению, это досадное событие привело к гибели всех людей на борту. Уже 21 января 2023 года состоялись торжественные проводы достопочтенных лиц министерства, среди которых был и Денис Монастырский.
- В результате этой катастрофы 14 человек погибли, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.