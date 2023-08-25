Сергея Крука уволили с должности главы ГСЧС

Глава МВД Игорь Клименко 25 августа рассказал, что правительство уволило Сергея Крука с поста главы ГСЧС. Это произошло после проверки службы правоохранителями.

Пока временно исполнять обязанности будет заместитель Крука – Владимир Демчук. Кто следующим возглавит ГСЧС, пока неизвестно.

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Крук больше не глава ГСЧС

Клименко отметил, что по результатам проверки руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были приняты определенные кадровые решения. Среди них и увольнение нынешнего главы ГСЧС,

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности Председателя ГСЧС,

– сказал он.

Министр пока не сообщал причину, почему Крука уволили с поста главы ГСЧС. В то же время он подчеркнул, что сотрудники службы продолжают работать в штатном режиме.

Ранее Клименко анонсировал кадровые изменения в ГСЧС