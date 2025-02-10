Призывал превратить Сумы в "мертвую зону": российского пропагандиста Михеева осудили заочно

По материалам СБУ заочно осужден российский пропагандист Сергей Михеев. "Политолог" публично поддерживает вооруженную агрессию и военные преступления российских войск против гражданского населения Украины.

Об этом сообщили 10 февраля в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. Пропагандист систематически участвует в российских ток-шоу, в частности Соловьева, где призывает к обстрелам приграничных районов Украины и оправдывает действия руководства государства-агрессора.

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Что известно о Михееве

По данным следствия, в июне 2023 года на радиостанции "Вести FM" злоумышленник призвал российское военное командование осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумах. Прифронтовой украинский город Михеев предлагал превратить в "мертвую зону", где "не должно остаться живых людей".

Пропагандист утверждал, что территория Украины исторически принадлежит России. Языково-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказываниях осужденного содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Суд признал "политолога" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства,

– говорится в сообщении СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia, то есть при отсутствии обвиняемого.

К слову, в конце января заочно вручили подозрения пяти российским военнокомандующим – они могут быть причастны к авиаудару по "Эпицентру" в Харькове 25 мая 2024 года, в результате которого погибли 19 человек.