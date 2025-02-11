Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно о новом назначении Наева

Источник издания сообщил, что бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка".

Ранее об этом также сообщал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Однако, по данным журналиста, Наев после получения боевого распоряжения заметил, что он не может его немедленно выполнить, ведь должность командира тактической группы внештатная и для назначения на эту должность нужно иметь штатную должность в ВСУ.

Напомним, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ. Однако 11 февраля 2024 года он был уволен с должности указом президента. Наев заявлял, что узнал о своем увольнении из СМИ.

Вместо уволенного с должности Сергея Наева был назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль.