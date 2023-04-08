Соответствующее решение суд в Ростове-на-Дону принял 7 апреля. Сергея Рулева обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, вымогательства. В результате его отправили за решетку, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Поддерживал "титушек" в Киеве

Напоминаем, что Сергей Рулев – антимайдановец. Он зимой 2014 пытался снять положительный сюжет о "титушках", которые были в Мариинском парке. Интересно, что они его и избили. Во время этого горе-блогер озвучил фразу, благодаря которой он запомнился. Речь идет о призыве: "Топаз, дай команду".



Сергея Рулева отправили за решетку за вымогательство / Фото из сети

Как только власть в Украине изменилась, Рулев перебрался в Россию. Он поселился в Ростове-на-Дону. На этом его расположение к стране-агрессоре не утихло. Ему удалось аккредитоваться при министерстве иностранных дел. Он представлен в качестве корреспондента газеты "Славянские новости".

Рулева избили "титушки" в Мариинском парке: смотрите видео

Напомним, что недавно мы рассказывали о решении суда, связанном с убийством участника Майдана Юрия Вербицкого. Его похитили, вывезли за пределы Киева и убили.

Должны были посадить на 5 лет

Александра Медвидя, которого признали виновным в похищении Юрия Вербицкого, Шевченковский районный суд должен был отправить за решетку на 5 лет. Но этого не произошло по истечении сроков давности дел. Так что ему удалось избежать наказания за преступление.

В то же время суд принял взыскать с Медвидя 248 тысяч гривен. Их он должен возместить в пользу другого потерпевшего по делу. Речь идет об Игоре Луценко, которого вместе с Вербицким похитили в тот день.

Заметим, что Медведя не устроило решение суда. Себя он виновным не считает и будет подавать апелляцию. На это у него 30 дней с момента вынесения решения. Интересно, что прокурора также не устраивает то, что обвиняемого не отправили за решетку. И он тоже будет обжаловать это.