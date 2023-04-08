Відповідне рішення суд у Ростові-на-Дону ухвалив 7 квітня. Сєргєя Рульова звинувачували відразу за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема, вимагання. У результаті, його відправили за ґрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Данілов назвав момент, коли Янукович остаточно втратив контроль

Підтримував "тітушок" у Києві

Нагадуємо, що Сєргєй Рульов – антимайданівець. Він узимку 2014 року намагався зняти позитивний сюжет про "тітушок", котрі були у Маріїнському парку. Цікаво, що вони його ж і побили. Під час цього горе-блогер озвучив фразу, завдяки якій він запам'ятався. Мовиться про заклик: "Топаз, дай команду".



Сєргєя Рульова відправили за ґрати за вимагання / Фото з мережі

Щойно влада в Україні змінилася, Рульов перебрався до Росії. Він осів у Ростові-на-Дону. На цьому його прихильність до країни-агресорки не вщухла. Йому вдалося акредитуватися при міністерстві закордонних справ. Він представлений як кореспондент газети "Славянские новости".

Рульова побили "тітушки" у Маріїнському парку: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про рішення суду, пов'язане з убивством учасника Майдану Юрія Вербицького. Його викрали, вивезли за межі Києва та вбили.

Мали посадити на 5 років

Олександра Медвідя, якого визнали винним у викраденні Юрія Вербицького, Шевченківський районний суд мав відправити за ґрати на 5 років. Але цього не відбулося через закінчення строків давності справ. Тож йому вдалося уникнути покарання за злочин.

Водночас суд ухвалив стягнути з Медвідя 248 тисяч гривень. Їх він повинен відшкодувати на користь іншого потерпілого у справі. Мовиться про Ігоря Луценка, котрого разом із Вербицьким викрали того дня.

Зауважимо, що Медвідя не влаштувало рішення суду. Себе він винним не вважає та подаватиме апеляцію. На це у нього є 30 днів з моменту винесення рішення. Цікаво, що прокурора також не влаштовує те, що обвинуваченого не відправили за ґрати. І він також оскаржуватиме це.