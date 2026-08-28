Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Знал, что находится в списке на ликвидацию": стало известно имя офицера, которого взорвали в Петербурге
28 августа, 12:54
2
Обновлено - 13:11, 28 августа

"Знал, что есть в списке на ликвидацию": стало известно имя офицера, которого взорвали в Петербурге

Анастасия Колесникова

27 августа в Санкт-Петербурге в результате подрыва автомобиля погиб подполковник. Российский офицер был причастен к военным преступлениям в Харьковской области.

По данным украинского мониторингового канала Supernova+, погибшим оказался 43-летний подполковник Сергей Сечков. Его отец подтвердил российским журналистам, что его сына "взорвали". 

Кем был убитый в Петербурге военный?

Сечков был кадровым военным и занимал должность начальника штаба 332 отдельного гвардейского вертолетного полка. Это подразделение входит в состав 6-й армии ВВС и ПВО России и базируется, в частности, на аэродроме Пушкин. 

Полк принимает участие в боевых действиях России в Украине. В мае 2022 года Главное управление разведки Украины заявляло, что военнослужащие этого подразделения наносили ракетные и бомбовые удары по украинским населенным пунктам на Слобожанском направлении, в частности в Харьковской области. Сам Сечков был внесен в украинскую базу "Миротворец". 

По информации росСМИ, накануне гибели Сечков вернулся из отпуска. Ранее мужчина докладывал начальству о том, что находится "в списках на ликвидацию" и регулярно проверял свою машину перед выездом. 

В момент взрыва рядом с Сергеем в салоне автомобиля находилась его жена Анна – она работает в пункте выдачи маркетплейса Ozon, возле которого произошел подрыв. Сейчас женщина в больнице. 

Напомним, что по версии российских правоохранителей, взрывное устройство могла заложить 24-летняя женщина. Вечером 26 августа она оставила взрывчатку под водительским сиденьем, а затем уехала из России в Турцию, а потом в Молдову.

Связанные темы:

Новости Украины
Война России с Украиной
Новости России
Военные преступления Взрывы в России