Командира 11-го корпуса сняли после быстрой потери Северска

В декабре 2025 года ВСУ были вынуждены выйти из Северска. Населенный пункт перешел под контроль оккупантов. Известно, что за оборону города отвечал 11-ый корпус.

После стремительной потери Северска на севере Донецкой области командование отстранило от должности командира 11-го корпуса Сергея Сирченко. В самом корпусе подтвердили, что 11 апреля он обратился к подчиненным с сообщением, в котором поблагодарил их за службу в течение почти 500 дней его командования. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных в зоне ответственности корпуса, одной из причин кадрового решения стала именно потеря контроля над Северском.