Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский объяснил 24 Каналу, во избежание неоправданных потерь, было принято решение отвести подразделения.

Смотрите также: Это реально так, – Сырский указал на большую проблему России сейчас

Почему Северск стал проблемным участком для обороны ВСУ?

Серебрянский лес, Белогоровка и Северск – исторически важные оборонительные рубежи с господствующими высотами и укреплениями времен Второй мировой войны, которые обеспечивали устойчивую оборону.

"Это направление долгое время было неприоритетным, потому что враг просто не имел возможности вести наступательные действия так. Постепенные действия были. Так, стояли бригады. Они продолжили наступать, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях", – объяснил Сырский.

Это был относительно спокойный регион, где боевые действия велись преимущественно диверсионными и маневровыми группами, а сам Северск расположен в низине у реки.

Массовое применение врагом дронов с оптоволокном с дальностью более 20 километров заставило украинские силы отступить вглубь, оставив пехоту без прикрытия. В этих условиях сама оборона Северска стала проблемной.

Оставить войска, те части, подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются соответствующие действия на этом направлении,

– сказал Сырский.

Что еще известно о ситуации в Северске?