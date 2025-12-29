Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський пояснив 24 Каналу, щоб уникнути невиправданих втрат, було прийняте рішення відвести підрозділи.

Дивіться також: Це реально так, – Сирський вказав на велику проблему Росії зараз

Чому Сіверськ став проблемною ділянкою для оборони ЗСУ?

Серебрянський ліс, Білогорівка та Сіверськ – історично важливі оборонні рубежі з панівними висотами та укріпленнями часів Другої світової війни, які забезпечували стійку оборону.

"Цей напрямок довгий час був непріоритетним, бо ворог просто не мав можливості вести наступальні дії так. Поступові дії були. Так, стояли бригади. Вони продовжили наступати, але ж інтенсивність бойових дій була нижча, ніж на інших напрямках", – пояснив Сирський.

Це був відносно спокійний регіон, де бойові дії велися переважно диверсійними та маневровими групами, а сам Сіверськ розташований у низині біля річки.

Масове застосування ворогом дронів з оптоволокном із дальністю понад 20 кілометрів змусило українські сили відступити вглиб, залишивши піхоту без прикриття. У цих умовах сама оборона Сіверська стала проблемною.

Залишити війська, ті частини, підрозділи, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було прийнято відповідне рішення. Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку,

– сказав Сирський.

Що ще відомо про ситуацію в Сіверську?