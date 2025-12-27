Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Що відомо про звільнення двох командирів після втрати Сіверська?

Медійники пишуть про це, посилаючись на трьох неназваних співрозмовників у Силах оборони.

Після швидкої втрати міста Сіверськ на півночі Донеччини з посад знімають командира 54 окремої механізованої бригади, полковника Олексія Коновала (54-та тримала оборону в самому місті) та командира 10 окремої гірсько-штурмової бригади, полковника Володимира Потєшкіна (10-та стояла південніше Сіверська),

– інформує "Українська правда".

Джерела ЗМІ уточнили, що комбрига Олексія Коновала вже зняли з посади. Володимир Потєшкін наразі перебуває на лікуванні, та, ймовірно, буде звільненим після повернення в підрозділ.

"Як відомо УП, причина звільнення полягає в неправдивих доповідях командування обох бригад – вони звітували про наявність позицій у своїх смугах відповідальності, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу. Брехня вийшла назовні в процесі стрімкої втрати всього міста, про захоплення Сіверська росіяни заявили 12 грудня", – деталізувало видання.

Також ЗМІ навело дані, що 11 армійський корпус, в оперативному підпорядкуванні якого перебували 54 і 10 бригади, довіряв їм. Ба більше – "був впевнений, що їхні доповіді відповідають дійсності".

Були перевірники від корпусу, які регулярно їздили в підрозділи. Проте вони не виявили проблем чи невідповідності доповідей реальній ситуації на полі бою. Співрозмовники "Української правди" розповіли, що бригади постійно приховували проблеми.

Угруповання військ "Схід" відсторонило 11 корпус та його командира, бригадного генерала Сергія Сірченка від управління ситуацією на Сіверському напрямку. Там утворили тактичну групу "Соледар", яку очолив колишній комбриг 54-ї, а нині командир навчального центру "Десна", бригадний генерал Денис Майстренко. Про Майстренка військові відгукувалися позитивно.

У 54 і 10 бригади приїхали комісії з перевіркою. А опіку над ТРГ "Соледар" також взяв командувач УВ "Схід", бригадний генерал Дмитро Братішко.

Як відомо УП, Братішко був розлючений, коли дізнався про втрату Сіверська, і вимагав ледь не в будь-який спосіб підняти український прапор над частково втраченим містом. Тоді прапор на наземному роботизованому комплексі, які нині в дефіциті, доставили операторам БпЛА 54 бригади, а ті на дронах понесли його на будівлю залізничного вокзалу в Сіверську. Усе заради того, щоб зробити "флаговтик" і потішити командувача УВ "Схід",

– написало ЗМІ.

У листопаді та грудні на Донеччині були сильні тумани, що дозволило росіянам окупувати Сіверськ.

"Приблизно з 20-х чисел листопада 54 бригада почала втрачати спроможність знищувати росіян у тій кількості, у якій вони затягувалися в місто. Наприклад, з 15 окупантів вдавалося знищити 10, інші 5 непомітно просочувалися вглиб міста та закріплювалися", – додало медіа.

Росіяни кажуть, що захопили Мирноград і Гуляйполе

Про це "доповіли" Путіну, який приїхав в один із пунктів командування. Диктатор знову похизувався формою та пригрозив, мовляв, якщо Україна не відступить із займаних позицій, то Росія захопить їх у військовий спосіб.