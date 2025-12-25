Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Василий Пехньо, подчеркнув, что справедливым есть мнение командира Третьего армейского корпуса Билецкого, который на днях сказал, что во время отхода ВСУ следует образовывать для россиян "килл-зоны": уничтожать здания и подвалы, где те могли бы спрятаться; вырезать деревья и кусты; минировать критические точки местности, где враг мог бы продвигаться.

Северск может превратиться в "килл-зону"

Военный обозреватель отметил, что после своего отхода украинские защитники должны оставлять врагу выжженную землю, чтобы он не имел возможности там закрепиться. Отойдя на 5 – 7 километров, ВСУ должны ожидать, как будет действовать враг в условиях того, что пути для его продвижения будут заминированы. Кроме того, будут расставлены на местности МПП (малые проволоченные препятствия).

Вот пусть попробуют пройти эту "килл-зону", по которой будут максимально бить наши дроны. Северск имеет все шансы стать таким участком, потому что сам город – в яме, на высоте ориентировочно 65 метров над уровнем моря. Позиции западнее, куда отошли наши войска, на высотах 165 метров над уровнем моря,

– озвучил Пехньо.

То есть преимущество высоты для ВСУ – 100 метров. Военный обозреватель подытожил, что неизвестно, как происходил выход из Северска украинских бойцов, но если по такому принципу создания "килл-зоны", то город может стать ловушкой для российских оккупантов.

К сведению! 23 декабря Генштаб сообщил, что для сохранения личного состава в связи с численным превосходством российских войск ВСУ отошли из Северска. Там заверили, что город остается под огневым контролем украинских защитников, которые наносят удары по оккупантам, перерезают их логистику. Проводится блокирование вражеских подразделений, чтобы они не смогли продвигаться дальше.

