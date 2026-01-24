Стерненко стал советником министра обороны: в оборонном комитете Рады отреагировали
- Сергея Стерненко назначили советником министра обороны Михаила Федорова для повышения эффективности беспилотных подразделений.
- Роман Костенко отметил, что Стерненко хорошо разбирается в антишахедных дронах и давал комитету полезные советы.
Общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко назначили на должность советника министра обороны Михаила Федорова. Известно, что он будет заниматься повышением эффективности беспилотных подразделений. Очевидно, что он может предоставить необходимую экспертизу.
Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко заметил 24 Каналу, что активист разбирается в антишахедных дронах. Важно, что он общается непосредственно с военными.
Читайте также Эксклюзивные детали о кадровых ротациях и новых решениях в обороне: интервью с Романом Костенко
"Но это точно не история, что Стерненко ничего не знает, и его назначили. Нет, даже мы комитетом звонили ему и уточняли некоторые вопросы. Одно дело – уточнить у военных, а потом еще параллельно у него, чтобы сравнить эти экспертизы и потом принять свое решение, сделать вывод. Поэтому я скажу, что он разбирается. Он давал нам советы в этом направлении", – подчеркнул он.
Что известно о назначении Стерненко?
22 января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что назначил активиста Сергей Стерненко на должность советника по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте. Он добавил, что опыт волонтера и общественного деятеля должен помочь в развитии и усилении беспилотных подразделений.
По словам Михаила Федорова, опыт опыт Сергея Стерненко будет полезным в еще одном ключевом треке – аналитика и эффективность. Известно, что по состоянию на сейчас только 50 подразделений из общих 400 выполняют около 70% всех боевых поражений врага.
Целью сотрудничества является ускорение роста эффективности других 350 подразделений и увеличение масштабов поражения объектов и личного состава врага. Все процессы планируют совершенствовать через дополнительное обучение, анализ проведенных операций и обмен опытом военных непосредственно с фронта.