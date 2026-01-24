Стерненко стал советником министра обороны: в оборонном комитете Рады отреагировали

Общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко назначили на должность советника министра обороны Михаила Федорова. Известно, что он будет заниматься повышением эффективности беспилотных подразделений. Очевидно, что он может предоставить необходимую экспертизу.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко заметил 24 Каналу, что активист разбирается в антишахедных дронах. Важно, что он общается непосредственно с военными.

"Но это точно не история, что Стерненко ничего не знает, и его назначили. Нет, даже мы комитетом звонили ему и уточняли некоторые вопросы. Одно дело – уточнить у военных, а потом еще параллельно у него, чтобы сравнить эти экспертизы и потом принять свое решение, сделать вывод. Поэтому я скажу, что он разбирается. Он давал нам советы в этом направлении", – подчеркнул он.

Что известно о назначении Стерненко?