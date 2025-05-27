Разведка Британии рассказала о судьбе "пропавшего" генерала Суровикина

С осени 2022 года по январь 2023 года Сергей Суровикин возглавлял группировку российских оккупационных войск в Украине. После неудачного мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года генерал впал в немилость к Путину. СМИ предполагали, что его арестовали, поскольку он мог знать о планах Пригожина и не поделиться с диктатором.

Со времени мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Суровикина никто не видел. Едва ли не впервые за два года он снова появился на публике 9 мая в Алжире, передает 24 Канал со ссылкой на британскую разведку.

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Куда делся Суровикин

На фото российского посольства в Алжире видно заметно похудевшего Суровикина в очках на мероприятии ко Дню победы 9 мая. Он выполняет роль "руководителя группы российских военных специалистов".

Напомним, что в Кремле официально не подтверждали информацию в СМИ о заключении Суровикина. Однако осенью 2023 года упоминания о нем исчезли с сайта минобороны России.

По данным СМИ, в феврале 2025 года член комитета Думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин "работает военным советником" в одной из стран Африки.